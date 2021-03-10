Царь горы по-омски: Пешеходам пришлось штурмовать кучу снега, чтобы перейти по «зебре»

Омичи штурмуют гору, опасаясь при этом свалиться на проезжую часть. Фото: «Омск Live»

Омские дорожники продолжают рапортовать о рекордах по вывозу снега с улиц. Омичи, в свою очередь, массово жалуются на нечищенные дороги и тротуары.

Например, вот так, с риском для здоровья и жизни, горожанам приходится по неволе играть в царя горы. Только наоборот – те, кто наверху, пытаются помочь остальным не свалиться вниз.

Фото: «Омск Live»

Люди карабкались по куче снега и наледи, чтобы пройти по пешеходному переходу и не скатиться при этом под колеса машин.

– Улица 15-я Рабочая. Люди пытаются взять штурмом пешеходный переход. Если бы не помощь мужчины, думаю, все попытки были бы тщетны, – рассказывает в соцсетях очевидец.