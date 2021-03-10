Цены на продукты в Омске за месяц повысились на 3,5%

Омские статистики подсчитали, на сколько подорожала продуктовая корзина в регионе с начала года. По данным Омскстата, в Омске за минимальный набор продуктов с начала года придётся заплатить на 4,7% больше. В конце 2020 корзина стоила 3 944 рубля, а в феврале 2021 за неё придётся заплатить уже 4 112 рублей. Самый большой рост цен пришёлся на февраль, за этот месяц цена продуктовой корзины взлетела на 3,5%.

По данным, которые приводят статистики, больше всего подорожали овощи, на 9,8%, ощутимо поднялась и цена на яйца, на 3,4%. Чуть меньше подорожала макароны, на 1,5%, крупы, на 1,1%, и молочные продукты, на 1%.

При этом цены на непродавольственные товары тоже поднялись. Они подорожали не так сильно, как продукты, за февраль рост составил всего 0,7%.