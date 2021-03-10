Омич, обвиняемый в пожаре, где сгорела жена и двое детей: Я буду вас помнить всегда

Тамара и Алексей очень любили друг друга. Фото: ВКонтакте

Страшная трагедия случилась накануне в Больших Уках Омской области. Там в одном из домов случился сильный пожар. В огне погибли мать и двое детей. Самый младший ребенок сейчас в реанимации. Спастись удалось главе семейства - 23-летнему Алексею Антонову. Его-то следствие и считает виновным в трагедии. Мужчина оставил канистру с бензином около печки, она и вспыхнула.

Алексей и Тамара очень любили друг друга. На страничках в соцсетях множество фото счастливых моментов жизни. Молодые люди трепетно относились друг другу и постоянно признавались в любви. Тамара благодарила Алексея за каждый день, проведенный вместе. Он говорил ей спасибо за детей.

Пара официально расписалась совсем недавно. Они не прожили вместе в браке и месяца - случился роковой пожар. На страничке в соцсетях убитый горем Алексей Антонов написал:

- Я буду любить и помнить вас всегда!

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Заведено уголовное дело.