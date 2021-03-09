В международный женский день омичка украла цветы из подъезда

Девушка в последний момент решилась совершить кражу. Фото: ВКонтакте

В Омске снова в камеру видеонаблюдения попала неравнодушная к цветам девушка. Автор видео утверждает, что все произошло накануне 8 марта. Она совершенно одна зашла в подъезд многоквартирного дома на улице Пригородная в Советском округе. Девушка уже почти уехала на лифте, но в последний момент остановила его и забрала с собой симпатичный зеленый кустик, которым украсили почтовые ящики.

В комментариях омичи отрицательно оценили поступок девушки, а также шутливо отметили, что это еще один аргумент в пользу того, чтобы дарить девушкам цветы.

Это уже не первый случай, когда цветы в этом подъезде привлекают внимание жильцов. Недавно две девушки уже унесли с собой цветок. За этим занятием их чуть не застала соседка, которая шла следом.