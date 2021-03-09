Кронавирус продолжает активно распространяться по районам Омской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным омского минздрава в Омской области за сутки коронавирусом заразились 84 человека. Отправиться в стационары пришлось всего лишь 12 заболевшим, остальным 72 зараженным можно лечиться дома. За все время наблюдений в регионе зарегистрировали 41 785 больных коронавирусом.

Выздоровело сегодня всего 66 человек. Всего с начала пандемии победить вирус смогли 32 035 человек.

К сожалению, от ковида продолжают умирать люди. За последние сутки в Омской области медики констатировали 3 летальных исходы. Всего за время пандемии по данным минздрава в Омской области не пережили ковид 1 246 человек. По данным Росстата из почти в три раза больше.

География распространения коронавируса в Омской области: Омск – 49, Омский район – 11, Крутинский район – 7, Муромцевский район – 5, Большереченский район – 3, Исилькульский, Колосовский районы – 2, Азовский, Калачинский, Москаленский, Таврический, Шербакульский районы - по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.