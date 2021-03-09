Омичка зарезала знакомого, заподозрив его в краже банковской карты

Сельчанка сама сдалась полиции после преступления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области следователи занимаются выяснением всех обстоятельств жестокого убийства. Уже удалось выяснить, что в Тевризе 44-летний мужчина гостил у 59-летней приятельницы на протяжении 12 дней. Вечером 4 марта они выпили и после застолья хозяйка дома обнаружила, что пропала ее банковская карта. Других гостей в доме не было, поэтому женщина решила, что виноват именно потерпевший. Она взяла кухонный нож и стала угрожать мужчине, призывая рассказать правду и от дать карту. Но гость все отрицал. Убедить подозреваемую ему не удалось, поэтому женщина зарезала гостя ножом. Чуть позже, когда подозреваемая протрезвела, она сама позвонила в полицию.

Как уточнили в пресс-службе следственного комитета, после осмотра места преступления стало известно, что погибшему нанесли не менее 13 ударов ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте. В его карманах при обыске нашли исчезнувшую карту. Подозреваемая находится под стражей, а расследование продолжается.