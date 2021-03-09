Омичей без масок начали ловить в теплых остановках

Контролировать ношение масок будут в павильонах теплых остановок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На пресс-конференции, посвященной соблюдению коронавирусных ограничений начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами министерства региональной безопасности Омской области Юрий Чистяков отметил, что в Омске пока не идет речи о снятии масочного режима, несмотря на положительную динамику по заболеваемости коронавирусом. Уже несколько месяцев количество заболевших остается в районе 100 человек. Это значительно меньше, чем было до Нового Года.

За прошедшую неделю в Омске составили всего 9 протоколов за нарушения масочного режима на транспорте. Как уточнил Чистяков в ходе пресс-конференции, проверки теперь начнут и в теплых остановках. Там омичи тоже должны находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию. По итогам заседания последнего оперштаба, все ограничения будут действовать до 1 апреля.