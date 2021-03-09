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Стало известно, сколько омичи станут платить за проезд по частному мосту

Фирма вложит в него порядка 700 млн рублей
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Проезд будет платным.

Проезд будет платным.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подтвердились планы по строительству платного четырехполосного автомобильного моста через Омь, соединяющего улицы 2-я Учхозная и Раздольная. Построит его частная компания и полностью на свои средства. Предполагается, что в проект фирма вложит около 700 миллионов рублей.

Правда, проезд по новому мосту в Омске для автовладельцев будет платный. Эту информацию подтвердили в компании, которая построит сооружение. Размер платы составит порядка 40-50 рублей. Об этом сообщают "Коммерческие вести". Причем оплатить можно будет как по смс, так и через приложении или банковскую карточки. Сроки окончания строительства платного моста через Омь не уточняются.