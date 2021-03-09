В Омске будут судить гаишника, торговавшего водительскими правами

Тюкалинский гаишник «прославился» на всю округу тем, что с ним можно было «договориться» о получении водительских прав без экзамена. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Большеуковском районном суде рассмотрят уголовное дело в отношении бывшего инспектора областного ОГИБДД по Тюкалинскому району.

Экс-полицейского обвиняют, что он сфальсифицировал документы и выдал 16 водительских удостоверений людям, которые не проходили обучения, не сдавали экзамены и, соответственно, не имели прав на них прав. Все происходило с декабря 2017 по август 2018 года.

– Вину в совершении преступления Мальцев не признал, – рассказали в пресс-службе Большеуковского райсуда. – На 12 марта назначено заседание, на котором планируется оглашение обвинительного заключения.

– Уголовное дело было возбуждено по материалам ОРЧ (СБ) УМВД России по Омской области, – уточнили в пресс-службе региональной полиции. – Данный сотрудник уволен из органов внутренних дел в январе 2019 года. По результатам служебный проверок к дисциплинарной ответственности привлечены руководители подразделений.