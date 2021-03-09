В Омской области от коронавируса привились более 46 тысяч человек

Омичи активно прививаются от коронавируса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области люди продолжают активно прививаться против коронавируса. Еще совсем недавно, в феврале, прививку поставили около 28 тысяч человек, а сейчас этот показатель вырос почти в два раза. По данным минздрава в Омской области на сегодняшний день 46 506 жителей поставили прививку «Спутник-V». Оба компонента уже успели получить 22 890 человека, в феврале этот показатель был равен всего 7 543.

В министерстве напоминают, что получить прививку от ковида может любой желающий. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства и оставить заявку. После обследования медики назначат день, когда вы сможете поставить укол. Второй укол можно поставить через три недели.