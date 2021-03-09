Омские дорожники заявили, что уборку снега не видно из-за повторной метели

Коммунальщики уверяют, что после снегопада работали круглосуточно.

Начало марта выдалось в Омске снежным. И если центральные улицы коммунальщики почистили, то на второстепенных дорогах машины буквально утопают в каше. А во дворах проехать просто невозможно. Много вопросов у автомобилистов по поводу уборки обочин. Из-за куч снега некоторые дороги стали на полосу уже.

В мэрии Омска попытались объяснить, почему же жители на некоторых улицах не видят итогов работы дорожников по уборке. Оказывается, виной всему повторная метель.

- За прошедшие трое суток праздничных выходных комплекс мероприятий по зимнему содержанию дорожно-транспортной сети города выполнялся в полном объеме, на некоторые участки техника и рабочие заходили с повторным проведением работ, так как результаты уборки после снегопада, прошедшего с 5 на 6 марта, оказались не видны после второй метели, которая накрыла город 7 марта, - заявили в пресс-службе омской мэрии.

Также в администрации посетовали, что количество снега, выпавшего в эти дни, в разы превышает ежесуточные нормы по осадкам. И добавили, что в первые дни после разгула стихии дорожники работали круглосуточно.