Поставил канистру с бензином к огню: На омича, у которого на пожаре погибли жена и двое детей, возбудили уголовное дело

Трагедия случилась вечером, 7 марта, в Больших Уках. В страшном пожаре, почти мгновенно охватившем частный дом, погибли 25-летняя местная жительница и двое ее детей – 5-летняя девочка и 3-летний мальчик.

Еще одного ребенка, 5-месячного малыша, успел спасти 23-летний отец. По предварительным данным, именно глава многодетной семьи и стал невольным виновником пожара.

Молодой человек планировал отремонтировать бензопилу, принес в дом канистру с бензином и зачем-то поставил емкость отогреваться в печи. Результат не заставил себя долго ждать: горючее воспламенилось и огонь почти моментально охватил жилье.

– В отношении 23-летнего главы семьи возбуждено уголовное дело по факту пожара по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли бензопилу, канистру, другие предметы. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти погибших, а также пожарно-техническая экспертиза для установления точных причин возгорания. Проводятся допросы подозреваемого, очевидцев, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.