В Омске завели уголовное дело из-за найденных в земле нефтепродуктов

Выяснением причин загрязнения почвы занимаются следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омской области нашли опасные нефтепродукты, которыми нагрязнен большой участок земли. Превышение содержания вредных веществ в почве нашли в Надеждинском сельском поселении в Омском районе Омской области. Там занимались рекультивацией участка земли 4 гектара и после обязательных анализов грунта выяснили, что в нем содержатся опасные нефтепродукты. По заключениям эксертов, это может стать причиной серьезного вреда окружающей среде.

Сейчас установлением источника загрязнения занимаются следователи следственного комитета. Проводится осмотр места происшествия, проводят допросы и выясняются все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.