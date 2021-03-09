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Фура застряла в снежной каше на одной из центральных улиц Омска

Транспорт не может проехать
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Фура заблокировала проезд всему транспорту на улице Лермонтова.

Фура заблокировала проезд всему транспорту на улице Лермонтова.

Фото: ВКонтакте

Некоторые автомобилисты сегодня не смогли проехать по улице Лермонтова. На этот раз причиной стала увязшая в снежной каше фура. Автомобилисты на видео сняли, как огромная машина заблокировала узкую из-за нечищеного снега дорогу. Видимо, проехать не смог даже трамвай.

В комментариях омичи заметили, что в этом году Лермонтова совсем не чистили. Не удивительно, что неповоротливый большегруз застрял в рыхлом снегу и колее. Другие комментаторы также удивляются действиям водителя.

- Зачем он туда вообще полез на фуре, если 10 лет Октября рядом? Фура на ровном месте может застрять, потому что только одно ведущее колесо на целый поезд, - недоумевает омич.