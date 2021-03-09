В Омской драме умер один из старейших актеров

Владимиру Авраменко было 75 лет.

Трагическая новость пришло сегодня, 9 марта, из омского драмтеатра. На 76-м году жизни умер Владимир Авраменко. О причине артиста смерти в театре обещают сообщить позже.

– Коллектив Омского академического театра драмы выражает самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича. За 20 лет работы Владимир Авраменко стал членом театральной семьи, – говорится в официальном сообщении театра. – Эта утрата невосполнима. Мы скорбим вместе с вами, провожая в последний путь замечательного артиста, дорогого нам человека, и навсегда сохраним добрую память о Владимире Михайловиче.

Владимир Авраменко пришел в Омский академический театра драмы ровно 20 лет назад. За это время он сыграл более 30 ролей.

На сцене Омской драмы артист запомнился зрителям героями в этих постановках: Постаногов – «Одна абсолютно счастливая деревня», Дженнаро – «Человек и джентльмен», Максим – «Зеленая зона», Прокурор – «Леди Макбет Мценского уезда», Афанасий Матвеевич – «Дядюшкин сон», Филострат – «Ночь любовных помешательств» (по пьесе «Сон в летнюю ночь»), Шарлемань – «Дракон», Бридуазон – «Безумный день, или Женитьба Фигаро», Монфлери – «Сирано де Бержерак», Священник – Mama Roma, Капельмейстер Бонно – «Амадей», Баев – «Бег», Хозяин кофейни – «Лжец», Князь – «Ханума».