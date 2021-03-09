Омич проломил голову родственнику и 10 лет притворялся мертвым

Мужчину признали мертвым. Так он и жил 10 лет, пока снова не попался полиции за драку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще в 2008 году полиция разбиралась в обстоятельствах причинения тяжкого вреда здоровью одному из местных жителей Муромцевского района. 55-летний сельчанин тогда в ходе ссоры проломил обухом топора голову племяннику жены. Молодой человек попал в больницу, где ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом костей черепа. Испугавшись ответственности, мужчина скрылся в неизвестном направлении. Его искали несколько лет, и в 2010 году пострадавший и брат подозреваемого узнали его среди погибших. После этого дело закрыли.

Сельчанин снова попался спустя 10 лет. В 2020 году в Нижнеомском районе полицейские разбирались в обстоятельствах драки между местными жителями. Тогда и выяснилось, что один из них был фигурантом уголовного дела, а по документам уже давно умер. Следователи выяснили, что 12 лет назад сельчанин сбежал в Тюменскую область, где работал вахтовым методом, а потом вернулся в Омскую область и обосновался в другом районе. Дело за причинение тяжкого вреда здоровью на сельчанина возобновили. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.