Малыша, спасенного на пожаре в Омской области, где погибла его мать, положили в реанимацию

За состоянием ребенка следят омские врачи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне стали известно о страшном пожаре в Большереченском районе. Загорелся дом, в котором жила многодетная семья. Пожар вспыхнул неожиданно и быстро захватил почти весь дом. Молодой отец успел вынести на улицу только 4-месячного сына, а вернуться на помощь жене и двум оставшимся детям не успел.

Как рассказали в пресс-служб министерства здравоохранения, малыш все же пострадал. У него нашли серьезные ожоги. Сейчас он находится в реанимации.

- 4-х месячный мальчик вертолетом санавиации доставлен в региональный ожоговый центр. У ребенка диагностированы термические ожоги головы, лица и рук. Мальчик находится в реанимации. Состояние стабильное. Врачи БСМП-1 оказали малышу всю необходимую помощь и продолжают следить за его состоянием, - рассказали в пресс-службе минздрава.