Омичка 28 лет не может получить социальное жилье

В Омской области после нескольких десятков лет ожидания семью исключили из очереди на жилье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже 28 лет с 1992 года жительница Омской области стоит в очереди на получение квартиры. Но в 2020 году жилищная комиссия на заседании приняла решение исключить семью женщины из очереди нуждающихся, хотя оснований для этого не было. Приобрести жилье женщина не успела, только оформила временную регистрацию в Исилькуле.

С жалобой ей пришлось обратиться в прокуратуру. После проверки выяснилось, что исключать жительницу Омской области из очереди на жилье не имели права, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Сейчас семью снова вернули в очередь, но когда они получат социальное жилье все еще не ясно.