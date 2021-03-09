Омский колледж, где со студентов вымогали деньги за бесплатное обучение, накажут

Инцидент произошел в Торгово-экономическом колледже им. Г.Д. Зуйковой.

Напомним, об инциденте стало известно в начале февраля. Студентки Торгово-экономического колледжа имени Г.Д. Зуйковой, обучающиеся на бюджетной основе, пожаловались на вымогательство со стороны педагогов. В качестве доказательства они выложили в соцсети запись разговора с заведующей заочным отделением. По словам учащихся, с них требовали платить по 750 рублей в месяц за учебники, которые должны выдавать бесплатно.

– Кто не может платить, забирайте документы и уходите в другое учебное заведение! – распорядилась женщина на записи. – Только знайте: эта специальность есть только у нас, больше нигде не учат на нее.

В депобразования сообщили тогда, что данная сотрудница не имеет никакого отношения к сбору денег. А вот прокуратура нашла в ее действиях нарушения.

– В ходе проверки факты истребования денежных средств со студентов заочной формы обучения в сумме 750 рублей в месяц или 7500 рублей в год нашли свое подтверждение, –рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – В этой связи прокуратура внесла директору колледжа представление об устранении нарушений законодательства об образовании с требованием незамедлительно прекратить практику истребования с обучающихся денежных средств, которые в соответствии с законодательством могут вноситься исключительно на добровольной основе, а также рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.