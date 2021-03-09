Росстат: В Омской области от коронавируса умерли более 3,5 тысяч человек

по последним данным статистиков в Омской области за время пандемии погибли более 3,5 тысяч человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Росстате подсчитали, сколько человеческих жизней унес коронавирус в разных регионах России в январе. Появилась информация и о погибших в Омской области. Статистики говорят о том, что в первый месяц 2021 года в нашем регионе от ковида скончались 539 человек.

По их данным в 386 случаях коронавирус оказался основной причиной смерти, в 8 случаях послужил причиной осложнений других заболеваний, а у 75 омичей диагноз пока не подтвержден, но медики предполагают, что причиной смерти мог стать именно новый вирус. У остальных 70 погибших коронавирус протекал бессимптомно и на исход никак не повлиял.

Общее же число погибших от коронаврируса в Омской области, по данным Росстата, составляет 3 553 человека, в то время как омский минздрав приводит общие цифры куда скромнее, всего 1 243 человека