Коммуналка в Омске оказалась одной из самых дорогих в стране

Выше оказалась стоимость почти всех услуг. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты агентства «Ай-мониторинг» проанализировали данные Федеральной службы государственной статистики. Выясняли, сколько платят за коммунальные услуги жители разных российских городов.

Оказалось: фактически дороже всего они обходятся омичам.

Например, электричество в нашем регионе стоит в среднем 403,02 рубля за 100 кВт/ч. Это на 152,59 рубля больше, чем по Сибирскому федеральному округу и на 25,85 рубля выше, чем по РФ.

Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищного фонда составляет 33 рубля за квадратный метр общей площади, что на 1,25 рублей выше, чем по СФО и на 0,82 рубля выше, чем по РФ.

Дорогая в Омске и холодная вода: 31,7 рубля за кубометр. Это на 4,28 рубля выше по СФО и на 1,25 рубля выше по РФ.

Отопление обходится жителям нашего региона в 40,77 рубля за квадратный метр общей площади, что на 7,44 рубля выше, чем по СФО и на 1,68 рубля выше, чем по РФ.