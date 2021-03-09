Названа дата прощания с умершим омским политиком Анатолием Адабиром

Анатолий Адабир скончался на 75-м году жизни. ФОТО: omsk.er.ru

Стало известно о смерти известного омского политика Анатолия Адабира. Ему было 74, и Анатолий Адабир был первым лидером регионального отделения партии "Единая Россия". По нашим данным, смерть политика никак не связана с коронавирусом. Последнее время Анатолий Николаевич тяжело болел.

Всю свою жизнь он занимался сельским хозяйством и в частности птицеводством. В 80-е возглавлял Любинскую птицефабрику, в нулевые был главой Октябрьского округа. С 2007 года - депутатом.

Прощание с Анатолием Адабиром пройдет 9 марта с 11:00 до 13:00 в областном Доме ветеранов по адресу улица Партизанская, 12.