На севере Омской области в пожаре погибла мать с двумя детьми

В причинах пожара сейчас разбираются следователи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне поздним вечером в селе Большие Уки Омской области произошла настоящая трагедия. Неожиданно для всех в 23:00 загорелся дом, где проживала многодетная семья с тремя детьми. Сельчане уже спали, поэтому не сразу заметили пожар. Когда от запаха дыма проснулся молодой 23-летний отец, огонь уже разгорелся. Он успел вынести из дома 5-месячного ребенка и уже хотел вернуться за женой и остальными детьми 5-летней девочкой и 3-летним мальчиком, но путь отрезало огнем. Выбраться на улицу самостоятельно 25-летняя девушка и дети не смогли. К сожалению, они погибли на пожаре.

По этому факту начали проверку в следственном комитете. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, также уточнят и причину пожара.