В Омске изменят режим работы нового светофора

Режим работы светофора отрегулировали. Фото: Алексей ФОКИН

Новый светофор на пересечении улиц Челюскинцев и Арсеньева появился в конце 2020 года. Решение об установке приняли после подведение итогов 2019 года. На этом месте произошло 5 аварий, в каждой из которых пострадали люди. Светофор помог справиться с аварийностью, но теперь движение автомобилей оказалось затруднено.

Как сообщили в пресс-службе дептранса, режим работы светофора скорректируют, чтобы уменьшить время проезда в сторону центра в вечерние часы. Теперь светофор будет работать в трех режимах: утренний, дневной и вечерний.

- С 6:00 до 16:00 длительность сигнала во всех направлениях будет одинаковой и составит 20 секунд. С 16:00 до 22:00 часов будет увеличено время движения от улицы 8-я Восточная до 28 секунд. По ночам, соответственно, во всех направлениях время проезда уменьшается. Ранее у этого светофора был один режим работы — по 20 секунд во всех направлениях, - рассказали о режимах работы светофора в ведомстве.