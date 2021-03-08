В омском детсаду воспитатели обижают детей, пришедших в другие группы на время ремонта

Воспитатели оказались не рады детям из другий группы. Фото: Мария ЛЕНЦ

О проблеме рассказала одна из обеспокоенных мам воспитанников детского сада №12/2. Женщина рассказала, что в одной из групп, где и без того были постоянные проблемы с отоплением, посреди зимы в морозы протекла крыша. Из-за этого помещение пришлось закрыть на ремонт, а детей распределить по другим группам.

- Проблема в том, что воспитатели этих групп нашим детям не рады, встречают с недовольным лицом, внимания в течение дня должного им не уделяют, дети как изгои. В одной из групп своих детей усадили на чаепитие, а пришедших с другой группы отдельно на стульчики со словами: "На вас угощение не рассчитано". При этом никто не предупреждал, что нужно принести что-то к чаю! Дети плачут, многие не хотят ходить в сад из-за такого отношения, - сетует омичка.

Также женщина отметила, что исправить ситуацию через заведующую не удается, с ней даже трудно просто встретиться в саду. Омичка задается вопросом, как долго будет продолжаться ремонт в группе и когда дети смогут вернуться к нормальному режиму образования.

Куда уходит финансирование, если элементарно не могут крышу отремонтировать? При этом с родителей собирают деньги на замену окон, на утепление дверей, на инвентарь для детской площадки! <...> От заведующей добиться ничего не получается, на личную встречу попасть возможности нет, так как она ушла на больничный неожиданно для всех. Как родителям с утра отводить плачущего навзрыд ребёнка, который ещё вчера в сад с радостью бежал? - недоумевает расстроенная мать.