Омичей предупредили об опасных метели и мокром снеге

На омских дорогах прогнозируют снежные заносы и наледь. Фото: Олег УКЛАДОВ

Омские спасатели предупреждают горожан и жителей области о неблагоприятных погодных условиях, которые могут сохраниться в регионе 8 марта. Синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют усиление ветра с порывами до 19 метров в секунду и продолжительный снегопад. По прогнозам, осадки прекратятся к вечеру, но порывистый ветер еще сохранится.

В связи с этим омичей и жителей области МЧС просят быть осторожными и соблюдать простые правила безопасности: не стоять долго рядом со старыми деревьями, рекламными щитами, металлическими конструкциями, не гулять под крышами, с которых могут падать сосульки.

В пресс-службе Госавтоинспекции обращают внимание водителей на возможные сложности на дорогах и просят соблюдать ПДД, не нарушать скоростной режим и быть внимательными к пешеходам.