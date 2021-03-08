Омский кондуктор нарядилась в костюм весны

Женщина вышла на работу в ярком образе с элементами русского народного костюма. Фото: ВКонтакте

В прошлом году омичи уже обратили внимание на яркого кондуктора, которая трудилась на 109 маршруте. Ее прозвали стюардессой за всегда опрятный внешний вид и форму стюардессы, в которой она работала. Женщина признавалась, что всегда хотела лететь, но жизнь сложилась иначе и пришлось работать кондуктором. Недавно омичке пришлось уволиться.

Принести немного красок в повседневную жизнь горожан решила и дугой кондуктор. В соцсетях появилось фото женщины, работающей на 110 маршруте. Она была более радикальна и нарядилась в костюм весны в зеленых тонах с ярким кокошником. Образ получился действительно весенним. В комментариях омичи поблагодарили женщину за поднятое настроение.

- Праздничное настроение создает, и давно пора форму выдавать кондукторам, - написал один из комментаторов. С ним согласились и многие другие.