Из-за перепада температур на омских многоэтажках образовались огромные сосульки

Так выглядит дом на проспекте Карла Маркса.
Фото: Анна МИКУЛА
По старой недоброй традиции, весна пришла в Омск неожиданно для коммунальных служб. А омичам она в прямом смысле слова может свалиться на голову.
Водители пытаются преодолеть полосы препятствия из огромных колей и снежных завалов на нечищеных проездах во дворах. Пешеходам приходится еще хуже. Они вынуждены пробираться через растаявшие в кашу снег и лед, так и неубранные после снегопада. И непонятно, куда смотреть: под ноги или на крыши домов.
Огромные сосульки «выросли» буквально за одну ночь.
Фото: Анна МИКУЛА
А здесь того и гляди ожидается сход снежной лавины.
Фото: Анна МИКУЛА
Там за двое суток с перепадами температуры на улице образовались внушительные сосульки. Падение такой глыбы не сулит ничего хорошего тому, кто окажется в этот момент внизу. Вот, например, пятиэтажка на проспекте Карла Маркса, 26 – прямо напротив «Каскада».
Проспект Карла Маркса, 26.
Фото: Анна МИКУЛА
Обойти этот участок невозможно из-за узкого тротуара.
Фото: Анна МИКУЛА
Опасный участок даже ничем не огорожен. При этом обойти его невозможно. Тротуар тут настолько узкий, что людям приходится идти прямо под грозно нависающими льдинами.
И такая картина практически по всем центральным улицам. Пройдя от Дома печати до Транспортного университета, мы не обнаружили ни одной бригады рабочих, которые бы чистили снег на крышах. И только в одном месте о сосульках хотя бы предупреждает ограждение в виде полосатой ленты.
Один из немногих участков, который хотя бы огородили.
Напомним, два года назад такая беспечность коммунальщиков закончилась драматически. В самом центре города на голову проходившему под крышей молодому человеку упала ледяная глыба. Студента с очень серьезными травмами увезли в реанимацию.
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