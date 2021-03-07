Из-за перепада температур на омских многоэтажках образовались огромные сосульки

Так выглядит дом на проспекте Карла Маркса. Фото: Анна МИКУЛА

По старой недоброй традиции, весна пришла в Омск неожиданно для коммунальных служб. А омичам она в прямом смысле слова может свалиться на голову.

Водители пытаются преодолеть полосы препятствия из огромных колей и снежных завалов на нечищеных проездах во дворах. Пешеходам приходится еще хуже. Они вынуждены пробираться через растаявшие в кашу снег и лед, так и неубранные после снегопада. И непонятно, куда смотреть: под ноги или на крыши домов.

Огромные сосульки «выросли» буквально за одну ночь. Фото: Анна МИКУЛА

А здесь того и гляди ожидается сход снежной лавины. Фото: Анна МИКУЛА

Там за двое суток с перепадами температуры на улице образовались внушительные сосульки. Падение такой глыбы не сулит ничего хорошего тому, кто окажется в этот момент внизу. Вот, например, пятиэтажка на проспекте Карла Маркса, 26 – прямо напротив «Каскада».

Проспект Карла Маркса, 26. Фото: Анна МИКУЛА

Обойти этот участок невозможно из-за узкого тротуара. Фото: Анна МИКУЛА

Опасный участок даже ничем не огорожен. При этом обойти его невозможно. Тротуар тут настолько узкий, что людям приходится идти прямо под грозно нависающими льдинами.

И такая картина практически по всем центральным улицам. Пройдя от Дома печати до Транспортного университета, мы не обнаружили ни одной бригады рабочих, которые бы чистили снег на крышах. И только в одном месте о сосульках хотя бы предупреждает ограждение в виде полосатой ленты.

Один из немногих участков, который хотя бы огородили.

Напомним, два года назад такая беспечность коммунальщиков закончилась драматически. В самом центре города на голову проходившему под крышей молодому человеку упала ледяная глыба. Студента с очень серьезными травмами увезли в реанимацию.

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Как рассказали очевидцы, сначала пострадавшего с серьезной травмой головы доставили в травмпункт на улице Либкнехта. Оттуда ему вызвали реанимацию горбольницы № 1. (Подробнее...)