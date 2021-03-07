Омские пожарные спасли из горящего дома 10 человек

Пожарные смогли добраться на место за 5 минут. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Небольшой пожар в одной из квартир девятиэтажного дома на улице Кирова в Октябрьском округе едва не закончился серьезными последствиями.

Почувствовав запах гари, 35 жильцов подъезда успели выбраться на улицу самостоятельно. Еще 10 человек, в том числе трое детей, оказались отрезаны от выхода плотной стеной дыма.

– Их спасли с помощью спасательных устройств, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Открытое горение было ликвидировано в течение 12 минут. В результате пожара в квартире повреждены внутренняя отделка и домашнее имущество на общей площади 3 квадратных метра, закопчены стены квартиры по всей площади.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.