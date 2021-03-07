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Следком проверит, почему омским детям приходится пробраться в школу через сугробы

Ранее весьма впечатляющие фото этого процесса появились в СМИ и в соцсетях
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Вот такую полосу препятствий пришлось преодолевать детям, чтобы попасть на уроки.

Вот такую полосу препятствий пришлось преодолевать детям, чтобы попасть на уроки.

Фото: vk.com

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, как непросто омским ученикам в прямом смысле слова прокладывать путь к знаниям. Ребятишкам приходится преодолевать полосу препятствий из огромных завалов снега на дороге к школе.

Причем все происходит не в отдаленной таежной глубинке, а буквально в нескольких километрах от города.

Проверку инцидента уже начали силовики.

– В ходе проверки будет дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), действиям (бездействию) должностных лиц администрации района, в обязанности которых входит уборка снега и транспортное обеспечение школьников на территории сел Красная Горка и Усть-Заостровка Омского района, – сообщает пресс-служба областного СУ СК.

Днем ранее об аналогичной проверке заявили и в прокуратуре региона.