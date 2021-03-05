Экс-главу омского минтранспорта Илюшина все-таки обязали выплатить в 724 млн, переведенные им «Мостовику»

Ранее Олег Илюшин получил 6 лет колонии по этому же делу. ФОТО: РИА Омск-Информ

В суде рассмотрели иск казенного учреждения «Управление по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» к Олегу Илюшину.

В исковых требованиях к экс-министру развития транспортного комплекса региона значилась сумма в 724 млн рублей. Это средства, которые он, будучи чиновником, распорядился перевести НПО «Мостовик». В ходе следствия Илюшина и вовсе пытались привлечь по делу этого омского предприятия вместе с бывшим руководителем «Мостовика» Олегом Шишовым. Это не удалось.

Однако сумму причиненного ущерба Илюшину выплатить каким-то образом придется.

– 05 марта Кировским районным судом города Омска под председательством судьи Крутиковой А.А. исковые требования удовлетворены, – рассказали в пресс-службе Кировского райсуда. – С Илюшина О.В. в пользу КУ «Управление по строительству» взыскано 724 498 538 рулей 32 копейки, а также государственная пошлина в доход местного бюджета в сумме 60 000 рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Омский областной суд.

Напомним, в ноябре 2017 года Илюшина решением Первомайского районного суда приговорили к 6 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. В конце 2020 года он вышел по УДО, отсидев половину срока.