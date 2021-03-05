В Омске запускают благотворительную акцию в поддержку приемных семей

Фонд «В ответе за будущее» занимается поддержкой приемных семей. Фото: amwayforfuture.ru

Российский благотворительный фонд «В ответе за будущее», который своей главной целью ставит поддержку приемных детей и родителей, начинает работу и в Омске. «Премьерой» будет лекция посвященная управлению эмоциями. Ее проведет эксперт в области эмоциональной компетенции и развития эмоционального интеллекта Ксения Бантуш.

– Мы нашей командой решили, что фонд нужен и в Омске, – рассказывает автор проекта Яна Раснер. – Детские дома в принципе не должны существовать в цивилизованном мире, дети должны жить в семье. Россия, к сожалению, одна из немногих стран, где они еще сохраняются. Решающиеся на усыновление люди часто остаются один на один со своими проблемами. Опека в нашей стране имеет ограниченные возможности. А ребятишки часто попадают в детдома после тяжелых жизненных ситуаций. Это не может не отразиться на их поведении уже в новых семьях. Они воруют, сбегают из дома. Нам часто тяжело воспитывать собственных детей, еще сложнее это с приемными. Большое число родителей просто не выдерживает и возвращает ребятишек в детдом. Для маленького человека это повторное предательство – огромный стресс, катастрофа.

Фонд «В ответе за будущее» как раз оплачивает работу психологов, которые консультируют такие семьи, попавшие, как им иногда кажется, в тупиковую ситуацию. Задача специалистов – помочь приемным родителям и детям пережить вместе кризисные моменты в отношениях. Особенно недавно, в пандемию, спрос на такую поддержку был настолько колоссальный, что фонду даже пришлось нанимать дополнительных специалистов.

Кстати, на первую лекцию, организованную фондом в Омске, зарезервировано уже больше половины мест. Для приемных родителей она будет совершенно бесплатной. Для всех остальных, кто захочет принять в ней участие и заодно поддержать фонд, установлена фиксированная сумма.

Лекция запланирована на 19.00 10 марта в конференц-зале омского Бизнес-инкубатора. В зале всего 70 мест. Поэтому тем, кто решит присутствовать лично, необходимо записаться по т. +7-913-679-06-45. Также лекция будет доступна онлайн по видео-конференц-связи. Чтобы получить к ней доступ, необходимо напрямую обратиться к Яне Раснер и написать сюда.