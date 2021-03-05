В Омской области коронавирусом за сутки заразился 91 человек

В Омской области продолжает выявлять около 100 новых случаев ковида ежедневно. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным омского минздрава в Омской области за сутки прибавился 91 зараженный коронавирусом. 55 человек смогут продолжить лечение дома, а 37 придется занять места в стационаре. Всего за период пандемии в регионе выявили 41 422 случая заболевания новым вирусом.

Выздоровело значительно больше, чем заразилось. За сутки прибавилось 284 человека, победивших ковид. Всего за время наблюдений справились с болезнью 31 468 омичей.

К сожалению, в регионе продолжают умирать от коронавируа. За прошедшие сутки медики констатировали 5 летальных случаев. Всего от ковида в Омской области скончались 1 232

человека.

География распространения коронавируса в Омской области: Омск – 61, Омский район – 21, Большереченский район – 3, Муромцевский, Черлакский районы – 2, Колосовский, Усть-Ишимский районы - по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.