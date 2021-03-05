На видео попала омичка, укравшая из подъезда цветок в горшке

В Омске девушка забрала цветок из подъезда домой. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Омске на видео попал момент кражи цветка из подъезда многоквартирного дома на улице Пригородная в Советском округе.

На кадрах видно, что две девушки зашли в подъезд, и одна из них отправилась вызывать лифт, а вторая заинтересовалась цветами в горшках, которые стояли на почтовых ящиках. Из трех цветов девушке приглянулся небольшой зеленый кустик, расположенный в самом углу. Дальше девушке пришлось довольно быстро принимать решение оперативно. С одной стороны уже приехал лифт, а с другой в двери уже заходила соседка. Девушка не растерялась и, взяв цветок, забежала в лифт.

В комментариях омичи неодобрительно отнеслись к поступку юной омички. Большинство считает, что воровать цветы из подъезда, которые жители выставляют для красоты не достойный поступок.