В Омске легковушка лоб в лоб столкнулась с бензовозом

Одному из водителей понадобилась помощь медиков.

Сегодня утром в Омске на улице Заозерная в Советском округе недалеко от Красноярского тракта легковушка врезалась в бензовоз.

Прибывшие на место ДТП полицейские установили, что столкновение произошло в 5:30 утра. Водитель «ВАЗ-2110» выехал на встречную полосу, где и столкнулся с бензовозом марки «Вольво» под управлением 46-летнего водителя. Водители, видимо, все же пытались избежать столкновения, потому что у легкового автомобиля пострадала только левая сторона переднего бампера. Водителя отечественного авто с места ДТП забрала скорая.

По факту аварии проводится проверка, в ходе которой сотрудники Госавтоинспекции установят все обстоятельства произошедшего.