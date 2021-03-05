Омский «юрист» помог бабушке отсудить компенсацию за падение в автобусе и присвоил деньги

Суд встал на сторону потерпевшей пенсионерки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Инцидент произошел в Казани. Местная пенсионерка упала в автобусе и получила травму. Сразу же нашелся «юрист» из Омска, который вызвался ей помочь. Некий В. Можухов сообщил пожилой женщине, что ему необходима доверенность, чтобы заниматься ее делом. Бабушка в силу возраста не разобралась в документах и поставила подпись на бумаге, разрешавший «адвокату» получить за нее отсуженные деньги.

Так и не дождавшись компенсации, потерпевшая начала выяснять, куда же она делась. И только тогда поняла, что «помощник» оказался далеко не добрым самаритянином.

– Женщина обратилась в Советский районный суд Омска с иском о взыскании с него суммы неосновательного обогащения, так как денежные средства ответчиком ей не были переданы. Ответчик в возражения просил в иске отказать, указывая, что у него не было реквизитов счета истца. В октябре 2020 года районный суд исковые требования Имамеевой Г. были удовлетворены, – рассказали в пресс-службе Омского областного суда. – Омич подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам Омского суда, проверив материалы, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и изменения решения Советского районного суда, не нашла.