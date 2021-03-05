Двое казахстанцев незаконно пробрались в Омскую область на грузовом поезде

Доехать до Омска пара не успела, их задержали в области. Фото: Никита ПОЛЬКО

В Исилькульском суде закончили рассмотрение дела двух граждан Казахстана, которых обвиняли в незаконном пересечении государственной границы.

В ходе следствия выяснилось, что в сентябре 2020 года 36-летний мужчина решил попасть в Омскую область,, хотя въезд на территорию России ему запретили до 2023 года. В напарники он взял 30-летнюю женщину. Она могла отправиться в Россию законно, но для этого нужно было оформлять документы. Чтобы этого не делать, она согласилась на предложенную знакомым авантюру. Пара пробралась на вокзал в Петропавловске, села в грузовой вагон и отправилась в Россию. Но добраться до города они не успели, нелегалов задержали в Исилькуле.

В суде оба признали вину в совершении преступления и помогали в расследовании. Это приняли как смягчающие факторы. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, мужчине назначили наказание в виде 1 года и 3 месяцев лишения свободы, а женщине – 1 год. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.