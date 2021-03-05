Ювелир и пожарный: стало известно, какими необычными профессиями владеют омички

В Омской области есть девушки с необычными профессиями. Фото: Александр ГЛУЗ

Почти половина всех работающих омичей – 44,8% - женщины. Большинство представительниц прекрасного пола выбирают профессии в сфере торговли, общепита, образования и медицины, также популярностью среди омичек пользуется работа в сфере организации досуга и развлечений, финансов и страхования, культуры и спорта. Но есть и те, кто решил связать свою жизнь с не женской в общем понимании или просто редкой профессией. Рейтинг необычных профессий, которыми владеют омички, составили в службе занятости.

По данным ведомства в Омской области есть женщина:

- монтер пути (специалист по ремонту ж/д полотна);

- фрезеровщик;

- киномеханик;

- кеттельщик (специалист, выполняющий соединительные швы чулочно-носочных, перчаточных изделий и верхнего трикотажа);

- декоратор витрин;

- обработчик шкур;

- ювелир;

- пожарный;

- мастер по добыче рыбы;

- планшетист (военнослужащий, наносящий зеркально все виды обстановки на специализированные планшеты).

В ведомстве отметили, что некоторые из них сейчас находятся в поиске работы по специальности.