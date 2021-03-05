Стало известно, какие дороги в Омске почистят от наледи 5 марта

В Омске усилили работу по уборке наледи с дорог. Фото: пресс-служба администрации Омска

В Омске дорожные службы продолжают очищать дороги от снега, наледи и колейности, на которые омичи жалуются последний месяц. За неделю сообщали об очистке дорог в разных районах города и сегодня эти работы продолжаются.

В пресс-службе мэрии рассказали, что сегодня наибольшее внимание сегодня. 5 марта, уделят следующим улицам: Олега Кошевого, 5 Декабря, Профинтерна, Севастопольской, Герцена, Крцпской, Дергачева, Конева, Енисейской, Перелета, 70 лет Октября, Взлетной, Туполева, Дианова, Воровского, 2-й Красной Звезды, Серова, Гашека, Мишина, Вокзальной, Иртышской Набережной, Барабинской, 3-й Молодежной, Масленникова, Маяковского, Богдана Хмельницкого, Лизы Чайкиной, Заозерной (в т.ч. путепровод), Красный Путь, Забайкальской, Народной, Березовой, 5-й и 33-й Северной, 11-й Амурской, Красного Пахаря, 27-й и 3-й Северной, Осовиахимовской, 2-й Производственной, Нейбута, Сыропятской, 22 Партсъезда, 2-й Барнаульской, проспект Маркса, проспект Космический, проспект Мира, Окружная дорога, Октябрьский мост, Ленинградский мост и подходы к нему.

Представители Управления дорожного хозяйства и благоустройства уточняют, что потепление упростило процесс уборки наледи. А в преддверии непогоды дорожные службы мобилизировали работу по всем направлениям.