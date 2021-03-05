Омичам разрешили звать гостей на свадьбы в ЗАГСы

Омичам разрешили приглашать гостей на регистрацию браков в ЗАГСах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на все послабления, которые принимали в последнее время в коронавирусных ограничениях, одно оставалось в силе довольно долго. На регистрацию в ЗАГСы нельзя было приглашать гостей. В начале осени этот запрет немного ослабили, разрешив присутствие 5 человек, но в октябре ограничения снова вступили в силу. Никто кроме жениха и невесты при росписи присутствовать не мог.

Сейчас в Главном государственно-правовом управлении Омской области сообщили, что вводят послабления. На церемонию молодожены смогут пригласить гостей, но не более 10 человек. Также родственников и друзей можно будет позвать на другие торжественные мероприятия, например, регистрацию рождения или юбилей супружеской жизни. На них одновременно может присутствовать не более 12 гостей.