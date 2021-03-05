Участки под жилую застройку в омском дендросаде пообещали убрать

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Не так давно бдительные омичи заметили, что в дендропарке, который экоактивисты не первый год защищают от застройки, появились два участка под жилую застройку. В мэрии поспешили объяснить это обычной ошибкой. Однако к ситуации подключилась прокуратура. Ведомство потребовало исключить землю под застройку из природоохранной зоны. На имя главного архитектора Омска Светланы Роговой ведомства даже вынесла представление.

В администрации города пообещали исправить эту оплошность. Тем более, что постановление № 26-п «О памятнике природы регионального значения «Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе» никуда не делось и продолжает действовать.

- Проект планировки, предусматривающий размещение малоэтажной застройки на указанной территории, был принят ранее, в 2010 году, и не может быть реализован, пока действует постановление № 26-п», - уточнили в пресс-службе омской мэрии.