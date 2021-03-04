В реках Омской области нашли опасное превышение марганца

В реках Омской области нашли вредные вещества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Обь-Иртышского УГМС провели мониторинг состояния небольших рек Омской области. С начала марта пробы взяли в четырех реках разных районов и все они показали превышения по содержанию марганца.

Больше всего загрязнены оказались реки Тара и Шиш, в них нашли 0,7 мг/дм3 вредного вещества. В половину меньше его содержание оказалось в реках Артынка Муромцевского района, Уй Седельниковского района и Большой Аев Большеуковского района. Там нашли 0,3 - 0,4 мг/дм3 марганца.

Но высокое содержание марганца может быть вполне естественным явлением в этих реках, так как свое начало они берут из болот. Повышенная концентрация вредного вещества может возникнуть зимой из-за того, что реки сковывает лед и испарения, как летом, не происходит.