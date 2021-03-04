Омские предприниматели выяснили почему для одних юрлиц мусор подешевел, а для других подорожал

Напомним, что с 2019 года услуга по обращение с ТКО перешла в разряд коммунальных, таких как электроэнергия, отопление, водоотведение и подлежит государственному регулированию, которое осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Сегодня понятие «цена на вывоз мусора» является некорректным, так как размер платы на коммунальную услугу не рыночная величина, которую коммунальщики вправе уменьшать либо увеличивать по своему усмотрению. Региональные операторы, так же, как и другие организации, предоставляющие услуги ЖКХ, подобными полномочиями не обладают.

В Омской области тарифы на свет, газ, тепло, вывоз мусора и т.д. определяет и утверждает орган исполнительной власти – Региональная энергетическая комиссия. В декабре 2020 года регулятор оставил тариф на обращение с ТКО в первом полугодии 2021 года без изменений – 4800,72 руб./тонна. Однако наравне с тарифом за тонну в 2021 году впервые был утвержден тариф за кубометр мусора.

Член координационного совета Омского областного Союза предпринимателей Денис Кошель поинтересовался, с чем связано нововведение? Почему были утверждены два вида тарифов – по объёму и за массу ТКО?

По словам бизнесмена после утверждения регулятором тарифа за кубометр отходов, в платежных документах предпринимателей произошли корректировки платежей. Часть юрлиц нашла новый метод исчисления – по объему, вывезенных отходов, экономически невыгодным для себя и даже несправедливым.

Генеральный директор «Магнита» Карен Егоян пояснил, что коммерческий учёт отходов возможен только двумя способами: по нормативам, либо исходя из количества и объёма контейнеров. При этом, порядок учёта мусора определяет закон, а не региональный оператор.

«Одним из основных документов, регламентирующих взаимоотношения регоператоров и потребителей, является Постановление Правительства РФ № 505. Этот документ обязывает региональных операторов вести учет отходов с потребителями исключительно по объему. Учет отходов по массе относится только к деятельности операторов по захоронению ТКО. Согласно законодательству, органы исполнительной власти, отвечающие за регулирование тарифообразования в субъекте РФ, устанавливают для региональных операторов тариф за оборот одного кубометра мусора. В Омской области сделать это было невозможно до 1 января 2021 года, так старая Терсхема предусматривала учет отходов только в тоннах. Установление тарифа по объему было необходимо для приведения всех показателей в соответствие с требованиями законодательства», – уточнил Карен Грачьевич.

Чтобы выполнить требование 505-ого Постановления, специалисты регоператора для перевода массы в кубометры применяли сложные математические расчеты, которые не всегда оказывались корректными. При этом, стоит отметить, что достаточно большая часть юрлиц считала экономически невыгодным для себя перевод массы ТКО в кубометры. Сегодня, напротив эти предприниматели довольны.

Кроме того, в результате применения унифицированной формулы расчета произошло снижение платы за обращение с ТКО для населения – самой многочисленной категории потребителей.

В городе Омске на 12 рублей снизилась плата за мусор для жителей частных домов и на 8 рублей – для жителей благоустроенного жилья. Снижение платы за обращение с ТКО также отметили транспортные компании и ряд других юридических лиц.

«После приведения расчетов и систем измерения в соответствие с требованиями Правил коммерческого учета отходов, транспортные компании увидели снижение платежа, в их понимании справедливость сегодня восторжествовала. Между тем уменьшение платежа для них – результат беспристрастных арифметических расчетов. Поэтому понятие справедливости здесь очень субъективное. Региональный оператор не может руководствоваться в работе чьими-то симпатиями, или антипатиями. РЭК Омской области утвердила тариф на вывоз кубометра ТКО для всех потребителей в первом полугодии 2021 года в размере 716,19 руб. Повлиять на эту цифру мы не можем. Тариф, утвержденный регулятором – догма и для потребителей, и для регионального оператора», - пояснил Карен Грачьевич.

Добавим также, что для населения, с целью недопущения резкого роста цен на коммунальные услуги, государство предусмотрело механизмы субсидирования регоператоров. Часть оплаты за вывоз мусора во второй половине 2021 года возьмет на себя бюджет региона. Таким образом простые омичи не почувствуют существенного увеличения платы за мусор с 1 июля. Для юрлиц тариф во втроём полугодии вырастет.

«Увеличение экономически обоснованной части тарифа обусловлено несколькими факторами и в первую очередь принятием новой Терсхемы. Этот документ является для регооператора своего рода библией. Мы обязаны неукоснительно его исполнять, - рассказал гендиректор «Магнита». – В новую Терсхему, согласно 303-му приказу Минприроды РФ, включено 13 объектов для захоронения ТКО. Ранее затраты на так называемое второе транспортное плечо – доставку отходов до официальных мест захоронения, в тарифе не учитывались».

Стоит отметить, что расходы на транспортирование ТКО занимают значительную часть в тарифе на мусор, протяженность, второго транспортного плеча в Омской области одна из самых больших среди региональных операторов страны. В целом Омская область занимает площадь в 141 140 км², это 0,82% площади всей Российской Федерации.

В тариф на текущий год также включены производственные программы двух мусоросортировочных заводов, работающих в Кировском и Ленинском округах. Доля сортируемых отходов в Омске уже сегодня достигла 80%.

Кроме того, в структуре тарифа на 2021 год, согласно действующему законодательству, частично учтены, незаконно исключенные по предписанию ФАС РФ из «первого» тарифа на мусор, экономически обоснованные расходы регионального оператора на транспортирование ТКО в 2019 году.

РЭК Омской области вынуждена была их исключить, однако позднее в двух судебных инстанциях регулятор доказал законность расчетов при установлении «первого» тарифа. Эти незаконно исключенные расходы, в течение нескольких ле,т государство будет включать в тариф на обращение с ТКО и постепенно возвращать региональному оператору.

Подводя итоги встречи член координационного совета Омского областного Союза предпринимателей Денис Кошель отметил, что Соглашение о взаимодействии, заключенное между региональным оператором и Союзом предпринимателей Омской области, в августе прошлого года работает, сотрудничество будет продолжено и в дальнейшем. Бизнесмены, выразившие желание урегулировать спорные вопросы оплаты вывоза мусора, сделали это. Омский регоператор, в отличие от своих коллег во многих других субъектах Федерации, идет навстречу бизнесу – предоставляет юрлицам возможность рассчитываться по факту, образующихся у них отходов и лоялен в отношении своих контрагентов.

Что касается целевой поддержки бизнеса в части оплаты обращения с ТКО, то этот вопрос находится в законодательной плоскости и с этой инициативой областной Союз омских предпринимателей намерен выйти к руководству регионом в ближайшее время.