В Омской области на два дня объявили штормовое предупреждение

Омичам советуют отложить дальние поездки. Фото: Олег УКЛАДОВ

Омичей предупредили об опасном погодном явлении. Как сообщили в пресс-службе МЧС, завтра, 5 марта усилится ветер, в некоторых районах области его порывы будут достигать 17-22 метров в секунду. Такие условия могут сохраниться и днем 6 марта. В эти дни синоптики таже обещали местами снегопады.

Поэтому омичей и жителей области просят быть внимательными и по возможности отложить дальние поездки. Как отмечают спасатели, в такую погоду велика вероятность образование на дорогах снежных накатов, которые не редко становятся причинами аварий.

Во время сильного ветра рекомендуют не оставлять автомобили вблизи рекламных щитов и деревьев, а также лини электропередач. Людям советуют без надобности не выходить во время усиления ветра на улицу, также держаться подальше от рекламных щитов, вывесок и других легких металлических конструкций, а также не стоять под балконами и вблизи зданий с крыш которых может сойти снег.