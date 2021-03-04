С 7 марта в Омске перестанет работать 387 маршрут

В Омске перевозчик отказался обслуживать непопулярный маршрут. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скоро в Омске может приостановить работу еще один популярный у омичей маршрут. О прекращении работы на маршруте 387, который ходил от ОНПЗ до строительного рынка "Южный".

Этот маршрут пользовался у жителей довольно большой популярностью, пока в 2017 году не изменил схему движения. Тогда с центральных улиц его направили на второстепенные, он стал проезжать по Шебалдина, 7 Северной и Орджоникидзе, на этих улицах обычно практически нет тех, кто готов воспользоваться общественным транспортом. После этого омичи стали гораздо чаще пользоваться 20 автобусом, который ходит по более удобному маршруту.

О том, что больше не намерен работать на 387 маршруте перевозчик "Автотрейдинг" сообщил в СРО "Омские перевозчики". Как сообщил председатель совета Владимир Геворгян, перевозчик сдал свидетельство и уведомил, что работать больше не намерен. Машины будут ходить по маршруту до 7 марта, а потом департаменту транспорта придется искать того, кто согласится обслуживать непопулярный маршрут. Освободившиеся машины перевозчик планирует направить на маршрут 31Н, где пока не хватает транспорта.