В Омске нашли бардель в массажном салоне в Кировском округе

В одном из массажных салонов девушки занимались проституцией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске закрыли один из массажных салонов, в котором оказывали интимные услуги. После получения оперативной информации, полицейские проверили салон на проспекте Комарова в Кироском округе.

Обстановка комнаты, в которой девушка принимала клиентов, далека от обычного массажного кабинета. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как оказалось, под видом массажа одна из сотрудниц занималась проституцией. За час своих услуг она брала 3,5 тысячи рублей, согласно прайсу заведения. Как отметили в пресс-службе полиции, это уже не первый раз, когда 24-летнюю омичку поймали за таким занятием. На нее составили административный протокол.

Сейчас проводится проверка работы салона, устанавливаются лица, которые могут быть причастны к организации занятия проституцией.