Появилось фото столкновения трамвая и легковушки в Омске

ДТП случилось на трамвайных путях в районе улицы 10 лет Октября. Фото: Regik55

В Октябрьском округе Омска произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Авария случилась на путях, расположенных на дороге по улице 10 лет Октября.

Водитель легковушки, вероятно. решил, что трамвай может и объехать, и не стал ему уступать. Результат оказался предсказуемым. У легковушки повреждена передняя часть. У трамвая, который выглядит довольно новым, поцарапан бок.

Кто в итоге будет компенсировать затраты на ремонт общественного транспорта, пока неясно.