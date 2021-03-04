В Ленинском районе Омска может затопить 20 улиц

Традиционно в зону подтопления попадает частный сектор. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Календарная весна уже пришла в Омск, а вот реальная, как это обычно бывает наступит чуть позже. Но к ней в городе уже начали готовиться. Самая большая проблема, с которой могут столкнуться омичи, подтопления из-за весеннего паводка. После очень снежного февраля с большими лужами могут столкнуться все, но на некоторых улицах опасность таяния снега значительно возрастает. Такие места уже определили в Ленинском округе.

Среди них оказались улицы: Моторная, Машиностроительная, Сибирский проспект, 6-я Станционная, Новокирпичная, Спортивная, Избышева, Толстого, Горького, Смены, Гоголя, Вильямса, Жуковского, Красной Звезды, 10-я Чередовая, 14-я Чередовая, Целинная, Литейная, Владивостокская, Деповская.

- На территории округа планируются работы по очистке и промывке дождеприемных колодцев ливневой канализации, коллекторных выпусков ливневой канализации, раздвижке снежных валов, выполнению прорезей в снежных валах. В целях предотвращения подтоплений придомовых территорий многоквартирных домов, управляющими организациями сформированы 38 специализированных бригад для устранения аварийных ситуаций, - рассказали о подготовке в пресс-службе администрации Омска.