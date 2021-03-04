В Омске бывшего гендиректора «Оши» отправили в колонию на 5,5 года

Андрея Аверченко отправили в колонию. Фото: omsk.sledcom.ru

В Омске вынесли приговор бывшему гендиректору ликеро-водочного завода «Оша». Андрея Аверченко признали в неуплате налогов организации, которой он руководил, в особо крупном размере.

В суде установлено, что за два года – с 2014 по 2016 годы – оказались неучтенными около 53 млн литров продукции завода. Общая сумма неуплаченных благодаря этому налогов составила 1,17 млрд рублей.

Во время следствия на оборудование предприятия стоимостью 1,2 млрд рублей наложен арест.

– Приговором Ленинского районного суда г. Омска Аверченко назначено наказание в виде 5,5 года в исправительной колонии общего режима, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Следует отметить, что в ноябре 2018 года в отношении Аверченко судом уже был вынесен приговор за аналогичное преступление – уклонение от уплаты налогов с организации за 2013 год в особо крупном размере на общую сумму свыше 312 миллионов рублей, тогда ему было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 2 года, он был взят под стражу в зале суда.