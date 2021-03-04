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Омич попал в полицию за угрозу московскому пенсионеру пистолетом

Молодой человек достал оружие, когда ему помешали искать закладку
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич стал размахивать пистолетом, когда ему помешали искать закладку.

Омич стал размахивать пистолетом, когда ему помешали искать закладку.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

23-летний омич в ближайшее время не сможет выехать из столицы. Там он будет находиться до окончания расследования уголовного дела, в котором были наркотики, оружие и отважный пенсионер.

Как стало известно, все произошло 1 марта в одном из домов на улице Марксистская в Москве. Приехавший в столице омич на 16 этаже спокойно искал закладку с наркотиками. За этим его и застал 95-летний житель дома. Омич начал вести себя агрессивно, угрожал пенсионеру предметом, похожим на пистолет. Москвич не растерялся и позвонил в полицию.

Прибывшие полицейские, по информации "РЕН ТВ" задержали омича и доставили в отделение. На него завели уголовное дело и дали подписку о невыезде. Теперь вернуться на малую родину о омича получится не скоро.